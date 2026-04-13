الغردقة تستعد لاستقبال شم النسيم بإجراءات أمنية مشددة وخدمات متميزة للزائرين

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، استعدادات مكثفة لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين خلال احتفالات عيد شم النسيم، حيث وجّه اللواء الدكتور وليد البرقية، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد بالشواطئ العامة، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لضمان توفير بيئة آمنة وممتعة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد أشرف فؤاد، مدير منتجعات العائلات بالغردقة، أنه تم التنسيق مع جمعية الغوص والإنقاذ البحري لزيادة عدد المنقذين بالشواطئ، حيث تم رفع العدد من 20 إلى 25 منقذًا، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهزة بشكل دائم بالتعاون مع مرفق إسعاف البحر الأحمر.

وأضاف فؤاد أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الشواطئ خلال فترة الاحتفالات، من خلال مديرية أمن البحر الأحمر، بما يضمن سلامة الزوار خلال تواجدهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الشواطئ بكميات كافية من الكراسي والشازلونجات لاستيعاب الأعداد المتزايدة، مع التأكيد على أن أسعار الدخول جاءت مناسبة لجميع الفئات، حيث تبلغ تذكرة منتجع العائلات 50 جنيهًا، وكذلك شاطئ العائلات 1 حتى الساعة الخامسة مساءً، لتخفض إلى 10 جنيهات بعد هذا التوقيت، بينما تبلغ تذكرة شاطئ العائلات 2 نحو 20 جنيهًا.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تقديم تجربة مميزة وآمنة للزائرين خلال احتفالات شم النسيم.