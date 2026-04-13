تكثيف الحملات الرقابية بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع بالوادي الجديد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ حملات موسعة ومفاجئة على مختلف محال بيع المواد الغذائية، أسفرت عن تحرير (45) محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى المراكز، بينهم 26 محضرًا بالاشتراك مع مديربة الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق.

وتؤكد المديرية استمرار تكثيف الحملات الرقابية، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية؛ لضبط الأسواق، ومنع أية ممارسات احتكارية أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ كما تهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات عبر:

📞 منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: 16528

📞 غرفة عمليات مديرية التموين: 0922928959