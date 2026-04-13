الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وداع الكبار.. الدوري الإنجليزي يفقد بريق جيله الذهبي

صلاح وبرناردو وكاسميرو
صلاح وبرناردو وكاسميرو
منتصر الرفاعي

لم تعد المسألة مجرد تغييرات في القوائم أو تحركات في سوق الانتقالات بل ملامح نهاية عصر كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب جيل صنع المجد وفرض الهيمنة من إسدال الستار على مسيرته.

 أسماء صنعت الفارق وأعادت تعريف المنافسة بدأت تغادر المشهد تباعا تاركة خلفها إرثا ثقيلا يصعب تعويضه.

في مقدمة هذا المشهد، يبرز اسم محمد صلاح نجم ليفربول الذي لم يكن مجرد صفقة ناجحة منذ انضمامه في 2017 بل تحول إلى أيقونة كروية وأحد أهم رموز النادي عبر تاريخه. 

أكثر من 400 مباراة وأهداف حاسمة وألقاب أعادت الفريق إلى منصات التتويج قبل أن تلوح في الأفق نهاية رحلته في مشهد يحمل الكثير من المشاعر لجماهير “أنفيلد”.

وبالتوازي، أعلن آندي روبرتسون رحيله بعد سنوات طويلة من العطاء كان خلالها أحد الركائز الأساسية في الجبهة اليسرى، وساهم بدور كبير في النجاحات التي حققها الفريق. 

خروجه إلى جانب صلاح يعكس نهاية جيل ذهبي تشكل تحت قيادة يورغن كلوب ونجح في إعادة "الريدز" إلى القمة محليا وأوروبيا.

مانشستر يفتقد خدمات كاسيميرو

المشهد لا يقتصر على ليفربول فقط ففي مانشستر يونايتد يقترب كاسيميرو من الرحيل بعد تجربة قصيرة نسبيًا، لكنها كانت مؤثرة في إعادة التوازن لخط الوسط ومنح الفريق شخصية تنافسية افتقدها لسنوات.

مانشستر سيتي يفقد أبرز عناصره

أما مانشستر سيتي فيواجه احتمالية فقدان أحد أبرز عناصره مع اقتراب برناردو سيلفا من الرحيل بعدما كان عنصرا محوريا في منظومة المدرب بيب جوارديولا وساهم في تحقيق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي.

كيران يرحل عن نيوكاسل يونايتد 

وفي نيوكاسل يونايتد يحمل رحيل كيران تريبيير طابعا خاصا كونه أحد أهم ركائز مشروع التحول داخل النادي، إذ لعب دورا بارزا في نقل الفريق من صراع البقاء إلى المنافسة، وشارك في تحقيق إنجازات تاريخية أعادت الفريق إلى الواجهة.

ما يحدث حاليا يتجاوز كونه مجرد رحيل لاعبين بل يمثل نهاية حقبة كاملة أعادت تشكيل هوية الدوري الإنجليزي جيل صنع الفارق ورفع سقف المنافسة إلى مستويات غير مسبوقة ومع استعداد الأندية لبدء مرحلة جديدة يبقى التحدي الأكبر هو تعويض إرث هؤلاء النجوم في ظل صعوبة تكرار ما قدموه.

في النهاية، تبقى كرة القدم لعبة لا تعرف الثبات تتغير وجوهها باستمرار، لكن بعض الأسماء تترك أثرًا خالدًا.

ورحيل هذا الجيل بقيادة محمد صلاح لا يعني فقط نهاية مرحلة بل إسدال الستار على واحدة من أجمل فصول الدوري الإنجليزي الممتاز.

