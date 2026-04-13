لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة زوجته بإحدى قرى بني مزار شمال المنيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بـ شم النسيم
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التنمية المحلية: متابعة لحظية لاحتفالات شم النسيم لضمان سلامة المواطنين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص الحالة العامة بالمحافظات واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم وانتظام الخدمات وضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى أن هناك متابعة لحظية من الوزارة عبر  خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لكافة الفعاليات بالمحافظات.

وأوضح التقرير استقرار الحالة العامة بجميع المحافظات حتى الآن، مع انتظام تقديم الخدمات وعدم رصد أية معوقات تؤثر على سير الاحتفالات، وذلك في ظل تفعيل غرف العمليات بالمحافظات وربطها على مدار الساعة بمركز السيطرة الرئيسي بالوزارة.

كما أشار التقرير إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، وتفعيل مراكز الشبكة الوطنية بالمحافظات، مع موافاة غرفة عمليات الوزارة بتقارير دورية كل ساعتين، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ.

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية، أوضح التقرير قيام المحافظات بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، إلى جانب الإشراف على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم، واستمرار توفير السلع الأساسية والمواد البترولية.

كما تم تكثيف التواجد المروري بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الحيوية، مع متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة ومنع أي استغلال للمواطنين، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية.

وفي قطاع الصحة، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إزالة الإشغالات بمحيط المنشآت الصحية.

كما شملت المتابعة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات، ومتابعة اشتراطات السلامة داخل أماكن الترفيه.

وفيما يخص المحافظات الساحلية، تم التأكيد على زيادة فرق الإنقاذ بالشواطئ، مع استمرار المرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية.

وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء خلال فترة الإجازات، والتعامل الفوري معها في المهد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة اللحظية على مدار اليوم من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

اضطراب دولي يسبب غلق مضيق هرمز

نتنياهو يدعم حصارًا بحريًا على طهران.. وبزشيكان: سندافع بحزم عن حقوقنا

حاملة الطائرات جيرالد فورد

البحرية الأمريكية: قواتنا ستفرض سيطرتها على بحر العرب وخليج عمان

عدوي يستقبل نقيب المحامين السودانيين

عدوي يستقبل نقيب المحامين السودانيين.. ويؤكد دعم أدوار النقابة في معركة العدالة

بالصور

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

