التنمية المحلية: متابعة لحظية لاحتفالات شم النسيم لضمان سلامة المواطنين

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص الحالة العامة بالمحافظات واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم وانتظام الخدمات وضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى أن هناك متابعة لحظية من الوزارة عبر خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لكافة الفعاليات بالمحافظات.

وأوضح التقرير استقرار الحالة العامة بجميع المحافظات حتى الآن، مع انتظام تقديم الخدمات وعدم رصد أية معوقات تؤثر على سير الاحتفالات، وذلك في ظل تفعيل غرف العمليات بالمحافظات وربطها على مدار الساعة بمركز السيطرة الرئيسي بالوزارة.

كما أشار التقرير إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية، وتفعيل مراكز الشبكة الوطنية بالمحافظات، مع موافاة غرفة عمليات الوزارة بتقارير دورية كل ساعتين، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ.

وفيما يتعلق بالإجراءات الميدانية، أوضح التقرير قيام المحافظات بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، إلى جانب الإشراف على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم، واستمرار توفير السلع الأساسية والمواد البترولية.

كما تم تكثيف التواجد المروري بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الحيوية، مع متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة ومنع أي استغلال للمواطنين، فضلًا عن تحقيق السيولة المرورية.

وفي قطاع الصحة، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إزالة الإشغالات بمحيط المنشآت الصحية.

كما شملت المتابعة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات، ومتابعة اشتراطات السلامة داخل أماكن الترفيه.

وفيما يخص المحافظات الساحلية، تم التأكيد على زيادة فرق الإنقاذ بالشواطئ، مع استمرار المرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية.

وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء خلال فترة الإجازات، والتعامل الفوري معها في المهد.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة اللحظية على مدار اليوم من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.