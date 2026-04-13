الدنيا ربيع .. إقبال على الرحلات النيلية احتفالاً بشم النسيم بكفر الشيخ | صور

شهدت الرحلات النيلية بكفر الشيخ، اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، خاصة فى مدن دسوق وقوة ومطوبس المطلة على نهر النيل فرع رشيد.

ومن جانبه، وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة الرحلات النيلية على مدار الساعة وكذلك الاحتفالات بالحدائق العامة والمتنزهات حرصاً على سلامة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات بكفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حرصوا على قضاء إجازة شم النسيم وسط الطبيعة الخلابة، خاصة في حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق وحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة العائلات بمدينة فوة.