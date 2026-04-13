ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة ، بينما غادرت 14 أخرى ، وتواجدت11 سفينة على الرصيف ، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20180 طن شملت : 3900 طن يوريا و 1800 طن علف بنجر و 780 طن جبس و 13700 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77699 طنا، شملن : 5096 طن قمح و 1208 طن خشب زان و 11573 طن خردة و 18945 طن حديد و 16972 طن ذرة و 8105 طن فول صويا و 15500 طن كسب صويا و 300 طن بضائع متنوعة .

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1409 حاويات مكافئة و بلغ عدد الحاويات الواردة 362 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2328 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50962 طنا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23959 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5341 حركة .