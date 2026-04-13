بين الأصالة والتجديد| مراحل تطور الموسيقى في الفعاليات والأفراح

أكدت الفنانة هالة كمال، عازفة الكمان، أن علاقتها بآلة الكمان بدأت منذ دراستها في المعهد، مشيرة إلى أنها اختارت التخصص في الكمان فقط بدافع حبها الشديد له، قائلة إنها "عاشقة للكمان" منذ البداية، ما ساعدها على تكوين اسم مميز في مجال العزف والمشاركة في العديد من الحفلات والمناسبات.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نوالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الكمان الإلكتريك يختلف بشكل كبير عن الكمان التقليدي، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية ويمنح صوتًا أكثر قوة، لافتة إلى أن الكمان العادي يتميز بصوته الطبيعي ولا يحتاج إلى مصدر طاقة، بينما الإلكتريك يتيح إمكانيات أوسع في الأداء الموسيقي.

وأضافت أن اختيارها للكمان الإلكتريك جاء لأنه يتناسب مع أسلوبها الموسيقي الذي يعتمد على القوة والتنوع في النغمات، مؤكدة أنها اعتادت عليه بشكل كبير، لدرجة أنها لم تعد تفضل العودة إلى الكمان الخشبي رغم دراستها له لسنوات طويلة.

وأشارت إلى أنها تشارك في العديد من الحفلات والفعاليات والأفراح، وتسعى من خلال الكمان الإلكتريك إلى تقديم تجربة موسيقية مميزة ومختلفة للجمهور، تعتمد على الأداء الحيوي والطاقة العالية.