النادي المصري يدرس تفعيل عقد أسامة زمراوي

يدرس النادي المصري البورسعيدي تفعيل عقد اسامة زمراوي لاعب الفريق والحصول على خدماته بصفه نهائية حيث أن اللاعب قادم من نادي الوداد المغربي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدي بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية وتحقيق أهدافه في المنافسة على البطولات المحلية، بما في ذلك الدوري المصري وكأس مصر.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي المصري إن الإدارة تركز حالياً على تدعيم عدة مراكز في الفريق لضمان تقديم أفضل أداء في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن النادي يدرس عدة خيارات محلية وأجنبية، مع التركيز على اللاعبين الذين يمتلكون خبرة في الدوري المصري.