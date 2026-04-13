باكستان وبريطانيا تبحثان تطورات مفاوضات واشنطن وطهران ويؤكدان ضرورة احترام وقف إطلاق النار

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، هاتفيا اليوم الاثنين، مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر تطورات المفاوضات المباشرة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وناقش الجانبان خلال الاتصال التطورات الإقليمية الأوسع -وذلك وفق تغريدة لوزارة الخارجية الباكستانية على منصة إكس.

وأعربت كوبر عن تقديرها للدور البنّاء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه شدد إسحاق دار على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، مؤكداً التزام باكستان المستمر بدعم الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز السلام الدائم.