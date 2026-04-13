الإمارات والصين توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الدولة في الصين "لي تشيانج" مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الشراكة الإماراتية الصينية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء على هامش الزيارة الحالية للشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى الصين، موضحة أن من أبرز القطاعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم فيها قطاع الطاقة النظيفة، والاستثمار، والزراعة المستدامة، والاستدامة البيئية، والعلوم الصحية، ودعم تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج البحثية المشتركة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وبحث الجانبان، تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين وسُبل الارتقاء بها في مختلف المجالات الحيوية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الشيخ خالد بن محمد بن زايد حرص الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، وتطوير مجالات التعاون ذات الأولوية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات التاريخية بين البلدين، والانطلاق نحو مرحلة أكثر تكاملاً، بالتركيز على الاستثمار في الفرص المستقبلية، والعمل المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين فاعلين في الاقتصاد العالمي.

وأكد الجانبان أهمية انعقاد مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين، تزامنا مع هذه الزيارة، حيث يشارك فيها قادة الأعمال والمستثمرون من كلا البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية الصناعية، بما يواكب حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي بلغت نحو 111 مليار دولار أمريكي في 2025.