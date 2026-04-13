مبادرة عدم الانتشار ونزع السلاح تدعو لتعزيز الحوار قبل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي

أصدرت مبادرة عدم الانتشار ونزع السلاح، وهي مجموعة عابرة للأقاليم تضم دولاً غير حائزة للأسلحة النووية، بيانًا مشتركًا دعت فيه جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى الانخراط في الحوار والتعاون.

وصدر البيان قبيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

ويهدف البيان المشترك إلى تعزيز الزخم قبل انعقاد المؤتمر، داعيًا جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى الانخراط في الحوار والتعاون برؤية مستقبلية، رغم التحديات التي تشهدها البيئة الأمنية الدولية، وذلك للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها.

ومن جانبها أكدت اليابان عزمها مواصلة لعب دور نشط خلال مؤتمر المراجعة الذي يبدأ أواخر أبريل، من خلال العمل على تحديد نقاط التوافق بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لها.



