الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإمارات والأردن يؤكدان ضرورة تعزيز العمل الجماعي لإرساء الأمن والسلام في المنطقة

 بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدَّد الصفدي - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية - التأكيد على تضامن الأردن مع الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين والزائرين.
من جانبه، ثمَّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة أيمن الصفدي، التي تأتي تجسيدًا لعمق العلاقات بين البلدين، كما تعكس تضامن الأردن الكامل مع الإمارات.
كما جدَّد وزير خارجية الإمارات التأكيد على تضامن الإمارات الكامل مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
وناقش الوزيران مجمل التطوُّرات الإقليمية المتصلة بإعلان دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، واستعرضا أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي لإرساء الأمن والسلام المستدامين في المنطقة، وتحقيق تطلُّعات شعوبها في التنمية والازدهار الاقتصادي.
كما استعرض الجانبان التطوُّرات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، وكذلك العمل من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
وبحث الجانبان أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والأردن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين ومصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

