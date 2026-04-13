السفارة الأمريكية في الأردن تستأنف خدمات قنصلية محدودة للأمريكيين

أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن استئناف تقديم خدمات قنصلية محدودة للمواطنين الأمريكيين داخل مقر السفارة، بمواعيد مسبقة فقط، داعية الراغبين في الحصول على خدمات قنصلية إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص.

وأكدت السفارة -في بيان أصدرته اليوم الاثنين- أنها تواصل مراقبة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، مع حث المواطنين الأمريكيين على البقاء في حالة يقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجعة التوجيهات الصادرة عن السفارة بشكل دوري لاتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بسلامتهم.

وأوضحت السفارة أنه في 3 مارس الماضي أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم من الأردن، وذلك على خلفية مخاطر محتملة لاندلاع نزاع مسلح، مشيرة إلى أنها تواصل خلال هذه الفترة تقديم خدمات قنصلية محدودة بموعد مسبق، مع تخصيص قنوات تواصل للحالات الطارئة للمواطنين الأمريكيين.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين في الأردن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها التسجيل في برنامج المسافر الذكي (STEP) للحصول على تحديثات السلامة والأمن، والحفاظ على التواصل المستمر مع العائلة والأصدقاء، والتأكد من تحديث وثائق السفر وإبقائها في متناول اليد، وتجهيز مكان آمن داخل المنزل أو مبنى موثوق مع توفير مخزون من الغذاء والمياه والأدوية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تجنب أماكن الاحتجاجات والتجمعات، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والانتباه المستمر لمحيطهم، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية وتعليمات المسؤولين الرسميين، مع التأكيد على ضرورة إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة وتخزين أرقام الطوارئ مسبقا.

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن طلب خدمات الطوارئ المحلية في الأردن عبر الاتصال بالرقم 911، كما يمكن للمواطنين الأمريكيين التواصل مع السفارة الأمريكية في عمان أو مركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في حالات الطوارئ.