طريقة عمل فتة الشاورما في 30 دقيقة بمكونات سهلة

تعد فتة الشاورما من الأكلات الشهية التي يفضلها الكثيرون، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بطعم قريب من المطاعم.

المكونات

2 كوب أرز أبيض مطبوخ

1/2 كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح (شاورما)

2 رغيف خبز شامي مقطع ومحمص

2 كوب زبادي

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة طحينة

عصير ليمونة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة خل

ملعقة زيت أو سمن

صنوبر محمص للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير

تُتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل والبهارات وتطهى في طاسة مع قليل من الزيت حتى تنضج وتتحمر.

يخلط الزبادي مع الثوم والطحينة والليمون والخل والملح للحصول على صوص الفتة.

يحمص الخبز الشامي في الفرن حتى يصبح مقرمشًا.

في طبق التقديم، يُوضع الخبز أولًا ثم يُرش بقليل من الشوربة أو صوص الزبادي.

يضاف الأرز فوق الخبز، ثم الشاورما المطهية.

يُسكب صوص الزبادي فوق الوجه، ويمكن تزيينه بالصنوبر المحمص.

للتقديم

تقدم فتة الشاورما ساخنة مع سلطة خضراء أو مخللات حسب الرغبة.