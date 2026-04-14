ميدو: أزمة كبرى في لوائح الكرة المصرية.. ونحتاج تطبيق فكرة المستشار التحكيمي

أكد أحمد حسام ميدو أن الكرة المصرية تعاني من أزمة حقيقية في إعداد لوائح واضحة قبل انطلاق الموسم، مشددًا على ضرورة وضع بنود تنظم الأزمات التحكيمية المتوقعة.

وأوضح ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، أن الدوريات الأوروبية تمتلك لوائح متطورة، من بينها إمكانية سماع محادثات تقنية الفيديو (VAR) في بعض الحالات، حال طلب الأندية، وهو ما يعزز الشفافية داخل المنظومة.

وأشار إلى أن الأهلي كان من المفترض أن يقوم بتعيين مستشار تحكيمي بشكل رسمي، مثل ناصر عباس، حتى يكون له صفة قانونية تتيح له التواجد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم والاستماع إلى محادثات الـVAR.

وأضاف ميدو أن فكرة المستشار التحكيمي مطبقة في أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد، مؤكدًا أنه خلال عمله داخل الزمالك طالب بتعيين الحكم السابق ياسر عبد الرؤوف في هذا الدور.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجود مستشار تحكيمي داخل الأندية أمر ضروري، نظرًا لأن الحكام يمتلكون لغة خاصة بينهم، وهو ما يتطلب وجود شخص ملم بقانون التحكيم للدفاع عن حقوق الأندية بشكل احترافي.