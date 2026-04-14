قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز
الزراعة: دعم متواصل للمزارعين وتكثيف أعمال تطهير المساقي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري
ماذا كان يقرأ النبي في صلاة الشروق بعد الفاتحة؟.. 3 سور فاغتنمها
رغم نفيه.. أحمد عبد الباسط: أحمد مجاهد يعمل داخل اتحاد الكرة وهذا دوره في الجبلاية
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ سلسلة غارات استهدفت 150 موقعاً في جنوب لبنان
لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون
بث مباشر يهز الإسكندرية.. سيدة تتهم زوجها بالخيانة وتدخل في حالة انهيار على الهواء
شبانة يكشف عن 3 طلبات قدمها سيد عبد الحفيظ لـ أوسكار رويز
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب ولاية نيفادا الأمريكية
مصطفى بكري: وساطات دولية تمهد لاجتماع جديد بين واشنطن وطهران
بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. 7 أدعية تبدل أحزانك لأفراح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مشهد في الطوارئ أنهى حياته.. حكاية أب مات حزنًا على أبنائه بعد مشاجرة دامية

العامل المتوفي
رنا أشرف

في مشهد إنساني بالغ القسوة، تحولت لحظات القلق إلى صدمة لا تحتمل ، بعدما خيّم الحزن على قرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، إثر واقعة مأساوية جمعت بين العنف والفقد في أقسى صوره. 

لم يكن ما حدث مجرد مشاجرة بين شباب، بل قصة انتهت بفاجعة إنسانية حين لفظ عامل أنفاسه الأخيرة متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة، عقب مشهد صادم رآه بعينيه داخل المستشفى، حيث كان نجلاه وابن شقيقه غارقين في دمائهم بعد إصابتهم في مشاجرة عنيفة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بنشوب مشاجرة دامية بين عدد من الشباب بالقرية، سرعان ما تطورت إلى اعتداءات أسفرت عن إصابات بالغة لثلاثة من أبناء عائلة واحدة.

وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهم، إلا أن المشهد داخل غرفة الطوارئ كان كفيلًا بأن يسقط الأب صريع الصدمة، بعدما لم يتحمل رؤية أبناءه في هذه الحالة المأساوية.

أحد أقارب العامل المتوفى بقنا: دخل يطمن على ولاده.. خرج جثة بسبب الصدمة


قال أسامة عادل، أحد أقارب المتوفى، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من الشباب يوم العيد، موضحًا أن نجلي المرحوم وابن شقيقه كانا ضمن أطرافها.

سلاح أبيض يحول الخناقة إلى ساحة دماء

وأضاف: “الخناقة في الأول كانت بين شباب عادي، لكن الأمور تطورت بسرعة، ودخل أحد الأشخاص  قريب للطرف الآخر في المشاجرة وكان بحوزته سلاح أبيض (كتر)، واعتدى على الموجودين بشكل عشوائي.”

وتابع: “الشخص ده مكنش بيفرق بين حد والتاني، حتى ظابط أمن الكنيسة اتصاب، وأي حد كان بيحاول يتدخل كان بيتعور.”

وأشار إلى أن نجل المتوفى وابن شقيقه تعرضا لإصابات بالغة، قائلًا: “ابن المرحوم وابن أخوه اتصابوا في وشهم إصابات صعبة جدًا بسبب الضرب بالكتر.”

وأوضح أسامة عادل أن المتوفى لم يكن طرفًا في المشاجرة من الأساس، مضيفًا: “المرحوم عادل راجل طيب ومحترم جدًا، ومالوش في المشاكل خالص.”

واستكمل: “هو راح المستشفى علشان يطمن على ابنه، ولما شافه بالحالة دي ووشه مفتوح، اتصدم ومقدرش يستحمل، ومن ساعتها ما نطقش وتوفي.”

وأكد: “اللي حصل من البداية كان مجرد خناقة شباب، لكن تطورت بشكل مأساوي، والمرحوم مالوش أي ذنب في اللي حصل.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “الراجل ده كان خدوم وطيب جدًا، وميستاهلش النهاية دي.”

قرية كوم البيجا وفاة عامل صدمة مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

ترامب

تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

ترشيحاتنا

الدواجن

ثروت الزيني: الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن وتمثل 70% من التكلفة

الأضاحي

شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

قانون الأحوال الشخصية

قانون الأحوال الشخصية.. مها أبو بكر: يجب توفير شرطة أُسرية.. ونطالب برفع سن الحضانة لـ 18 عاما

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد