وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الصيني في بكين

أفادت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني، وانج يي، في بكين.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين، الثلاثاء، لإجراء محادثات حول حربيْ أوكرانيا وإيران، فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وبث التلفزيون الحكومي الروسي لقطات لوصول لافروف إلى بكين، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "من المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء حول العديد من القضايا الملحة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط".

وأضافت الوزارة أن لافروف ووانج سيناقشان التعاون الثنائي والتعاون على مستوى المحافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، ومنظمة "شنجهاي" للتعاون، ومجموعة الـ20، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

والعام الماضي، زار لافروف بكين، مرتان: في يوليو 2025، عندما شارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنجهاي للتعاون"، وفي وقت لاحق من سبتمبر، رافق لافروف الرئيس الروسي، ضمن وفد بلاده في محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الصين وروسيا شراكة "بلا حدود" في فبراير 2022، عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين، قبل أيام من نشره عشرات الآلاف من الجنود في أوكرانيا.

وفي تقييمها السنوي للتهديدات، صنفت وكالات الاستخبارات الأميركية الصين وروسيا على أنهما المنافسان الرئيسيان لواشنطن في جميع المسائل، بما في ذلك القطب الشمالي والذكاء الاصطناعي إلى الفضاء والأسلحة النووية.