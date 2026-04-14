إنسومنيا إيجيبت 2026 يعود إلى القاهرة بمشاركة 25 ألف زائر وأكبر تجربة للألعاب والترفيه

تستعد العاصمة المصرية لاستقبال واحدة من أكبر الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط، حيث يعود مهرجان إنسومنيا إيجيبت للألعاب والترفيه في الفترة من 16 إلى 18 أبريل 2026، وذلك بمركز مصر للمعارض، بمشاركة متوقعة تتجاوز 25 ألف زائر من مختلف الفئات.

ومنذ انطلاقه عام 2018، نجح مهرجان إنسومنيا إيجيبت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز أحداث صناعة الألعاب في الشرق الأوسط، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضات الإلكترونية (Esports)، والتكنولوجيا الحديثة، وعروض الـCOSPLAY، إلى جانب الفعاليات الترفيهية الحية. وتأتي نسخة 2026 بحلة جديدة أكثر تطورًا، مع محتوى تفاعلي وتجارب مبتكرة تعزز من مكانة الحدث كوجهة رئيسية لعشاق الألعاب وصناع المحتوى والعائلات.

ويُعد محور البطولات الإلكترونية من أبرز عناصر المهرجان، حيث تشهد نسخة هذا العام منافسات قوية في عدد من الألعاب العالمية، من بينها League of Legends، وValorant، وCrossfire، وFC 26، وRocket League، ما يمنح اللاعبين فرصة استعراض مهاراتهم والمنافسة على مستويات محلية ودولية.

كما يشهد المهرجان عودة جوائز GG Coins الحصرية، وهي عملات ذهبية محدودة الإصدار تمثل رمزًا للفوز والتميز داخل مجتمع الألعاب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسخة 2025.

ولا تقتصر فعاليات إنسومنيا إيجيبت على المنافسات فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المناطق التفاعلية التي تلبي مختلف الاهتمامات، من بينها منطقة الألعاب التجريبية، والمسرح الرئيسي للعروض المباشرة وفعاليات الـCOSPLAY، إلى جانب مناطق الألعاب الكلاسيكية، وتجارب الواقع الافتراضي (VR)، وألعاب الطاولة، فضلًا عن منطقة التسوق التي تضم أحدث الأجهزة والإكسسوارات والمقتنيات.

كما يقدم المهرجان برنامجًا حافلًا بالعروض الترفيهية، يشمل حفلات موسيقية ومسابقات وعروضًا حية، ما يخلق أجواءً حماسية تتجاوز حدود الألعاب التقليدية.

ويواصل إنسومنيا إيجيبت دعمه لمجتمع الـCOSPLAY من خلال تنظيم النسخة السابعة من المسابقة الخاصة به، والتي تستقطب مشاركين من داخل مصر وخارجها، حيث يتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة وفق معايير الإبداع والتصميم والأداء.