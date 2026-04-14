رئيس هيئة القناة: الانتهاء من تطوير وزيادة عمق أرصفة بورتوفيق يوليو المقبل

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد علام نائب المحافظ، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة، وذلك بمقر ديوان محافظة السويس.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة وسيناء والمُساهمة الفعالة في دعم جهود التنمية المستدامة والتي تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والعمل المشترك.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعات البحرية و توفير فرص عمل للشباب، علاوة على تفعيل المساهمات المجتمعية في عدد من القطاعات الخدمية لاسيما قطاع الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد اللواء هاني رشاد محافظ السويس أن الهيئة تظل شريكاَ رئيسياً في دعم جهود التنمية بمدن القناة، مُعرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المُقبلة مزيداً من التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتلبية تطلعات المواطنين بالمحافظة.

وأشار محافظ السويس إلى أن الخطط التنموية بالمحافظة تستهدف الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتعظيم الاستفادة من قدراتها لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع السياحة.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة للسيد اللواء هاني رشاد محافظ السويس والذي أهداه في المقابل درع المحافظة.

عقب ذلك تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

بدأت الجولة بتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة شركة ترسانة السويس البحرية لمتابعة مستجدات نشاط الإصلاحات الخارجية بالشركة حيث تفقد أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على الحوض الجاف لثلاثة قاطرات منها القاطرة "أنصار 20" التابعة لشركة البحر الأحمر السعودية وكلاً من القاطرتين "تحيا مصر 3" و"تحيا مصر 4" التابعتين لهيئة موانئ البحر الأحمر.

كما استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي عن عمليات الإصلاح التي تتم لعدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة على القزق الميكانيكي، وتابع مستجدات عملية الصيانة والإصلاح التي تتم للوحدة ماراديف 229 التابعة لشركة ماراديف للخدمات البترولية حيث تتم أعمال العمرة الكاملة لها بجانب الحوض العائم 55 ألف طن.

وشاهد رئيس الهيئة اصطفاف الوحدات الأرضية التابعة للشركة والتي نجحت الشركة في تطويرها وإعادة تأهيلها ورفع كفائتها بالإمكانيات الذاتية.

وتعرف الفريق ربيع على تطورات أعمال تطوير الحوض العائم ورفع كفاءته ضمن خطة تطوير الشركة وتعظيم الاستفاده من قدراتها التشغيلية، وذلك بالتوازي مع سعي الشركة إلى الشراكة مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات ذات التقنيات التخصصية مثل مشروعات توليد وإداره الطاقة المتجددة.

وفي ختام جولته بالشركة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على التواصل مع عمال ومهندسي الشركة وحثهم على مواصلة العمل الجاد والمستمر واستكمال خطط تطوير الشركة والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك الطاقة في العمليات غير الإنتاجية.

عقب ذلك، توجه الفريق أسامة ربيع لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير الأرصفة البحرية بقسم تحركات بورتوفيق حيث تجري أعمال التطوير لزيادة عمق الأرصفة إلى 9 أمتار بطول 325 متراً، وذلك من خلال شركة ترسانة السويس البحرية المقاول الرئيسي للمشروع وتنفيذ شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بالهيئة.

ووجه رئيس الهيئة بتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز لإنهاء أعمال المرحلة الأولى للأرصفة البحرية والمُقرر الانتهاء منها خلال شهر يوليو المُقبل بمشيئة الله، وذلك لاستيعاب القاطرات الجديدة التي يتم بناؤها ضمن استراتيجية تطوير وتحديث الأسطول البحري بالهيئة.

وخلال زيارته الميدانية حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على الاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات الصحية بالمراكز الطبية التابعة للهيئة حيث تفقد مستشفى هيئة قناة السويس ببورتوفيق، وتابع سير العمل بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي الذي يحتوي على 7 ماكينات للغسيل الكلوي، كما حرص على تفقد جناح العناية المركزة بعد انتهاء تجهيزه وتشغيله، فضلا عن جناح العمليات.

عقب ذلك تفقد رئيس الهيئة مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمنطقة حوض الدرس والتي تشتمل على مختلف التخصصات الطبية من خلال عيادات الباطنة والأطفال والجراحة والأعصاب وعيادات العيون والأسنان والنساء بالإضافة إلى الملحقات الخاصة بالمعمل والأشعة والصيدلية.

وحرص رئيس الهيئة على التعرف على انطباعات المرضى والمترددين على العيادات الخارجية بعد افتتاحها تجريبياً حيث استمع إلى آرائهم ومتطلباتهم.