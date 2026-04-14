محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى برج البرلس المركزي.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأقسام بمستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والدكتور محمد محروس، مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفر الشيخ إلى عرض من مدير المستشفى حول مستوى الخدمات الطبية، وعدد الأسرة، ونسب الإشغال، والتغطية الصحية، ومؤشرات الأداء داخل مختلف الأقسام.

تابع محافظ كفر الشيخ سير العمل داخل قسم الاستقبال والطوارئ، والباطنة، والعظام، والأشعة والعناية المركزة، وغيرها، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وانتظام تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمترددين.

استمع محافظ كفر الشيخ إلى عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات الطبية ومدى توافر الأدوية والمستلزمات داخل المستشفى، مؤكدًا حرصه على متابعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن قطاع الصحة يشهد طفرة كبيرة في إطار جهود الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تطوير المستشفيات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية وماكينات الغسيل الكلوي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل جميع الأقسام، والالتزام بالانضباط في مواعيد العمل، وحسن معاملة المرضى والمترددين، مع ضرورة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة والبروتوكولات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية متميزة تليق بأهالينا في كفرالشيخ.