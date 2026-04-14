محافظ كفر الشيخ يزور مصابي حادث الطريق الدولي بمستشفى برج البرلس| صور

في لفتة إنسانية؛ اطمأن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية لمصابي حادث السير الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية العقولة بمركز البرلس.

جاء ذلك خلال زيارته لهم فى مستشفى برج البرلس المركزي، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وسند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، والدكتور محمد محروس، مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 مواطنًا بإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حيث تنوعت حالات المصابين بين مراكز فوه ومطوبس، إلى جانب عدد من أبناء محافظة دمياط.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم التعامل الفوري مع الحالات، حيث غادر 8 مصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم واستقرارها عقب تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، فيما تم حجز حالتين لإجراء تدخلات جراحية بالعناية المتوسطة، وحالتين بالقسم الداخلي تحت الملاحظة، إضافة إلى حالة واحدة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة حتى تمام الشفاء.

أكد محافظ كفرالشيخ، على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، مع تسخير الإمكانيات اللازمة داخل المستشفى لضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة وسريعة، مشددًا على أهمية الجاهزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات لضمان أفضل مستوى من الرعاية الصحية.