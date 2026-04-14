قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة كفر الشيخ تحتفي باليوبيل الذهبي لكلية التربية.. صور

محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الثالث لكلية التربية، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والأدوار المتجددة لكليات التربية»، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، تزامنًا مع احتفالات الكلية باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشائها.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الاسبق، ونخبة من رؤساء الجامعات السابقين بالجامعات المصرية، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود عبد العزيز عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والدينية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب مشاركة واسعة من داخل مصر وخارجها، وبمشاركة 19 جامعة مصرية وعربية، وتقديم 108 بحثًا علميًا.

يأتي المؤتمر بمشاركة 6 دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، ليبيا، الجزائر، ومصر، في إطار دعم التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم.

ورحب الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ،  بالضيوف في رحاب الجامعة، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث العلمي الدولي المتميز، والذي يتزامن مع مناسبة عزيزة على الكلية تتمثل في اليوبيل الذهبي، مؤكدًا أن كلية التربية كانت ولا تزال منارة علمية أسهمت في إعداد أجيال من المعلمين والباحثين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لمحاور رؤية مصر 2030، التي تضع تطوير التعليم والتحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى حرص جامعة كفر الشيخ على تبني أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات وبحث آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات العربية، بما يدعم مكانة الجامعة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ

