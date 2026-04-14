بدرة: النقد الدولي سيوافق على المراجعة رقم 7 لأن مصر نجحت في تنمية الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن سلاسل الامداد تضررت بسبب اغلاق مضيق، مضيفا أن مصر ملتزمة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.

واضاف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تتحمل فاتورة كبيرة نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، متابعا أن صندوق النقد الدولي يشجع المستثمرين الاجانب الاستثمار في مصر.



وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن تقرير صندوق النقد الدولي اكد ان مصر بين اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم ، مستدركا أن صندوق النقد الدولي سيوافق على المراجعة رقم 7 لان مصر نجحت في تنمية الاقتصاد.



وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر حافظ على مرونة سعر الصرف، متابعا أن العالم كله حركة سعر لتر البنزين.

