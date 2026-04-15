الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عقب ارتفاعها 8 جنيهات.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

آية الجارحي

هدأت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء في المزارع والاسواق، مسجلا 79 جنيها للكيلو  بعد أن كانت قد تراجعت إلى 71 جنيها، بزيادة قدرها 8 جنيهات.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الاسعار صعودا وهبوطا بشكل قوي، بفعل الاعياد وزيادة الطلب.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 15-4-2026 ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 79 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 89و95  جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 79 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 89 و95 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 105 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 115 و120 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25و28جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 95 و100 جنيه.

سعر البانيه: بين 210 و230 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 ل 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

