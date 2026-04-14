البطل يوسف شامل : الالتزام والبعد عن الأسرة كانا أصعب تحديات مسيرتي الرياضية

أكد البطل المصري في سلاح سيف المبارزة، يوسف شامل، أن الانتقال للعيش والدراسة في الولايات المتحدة لم يكن سهلًا، رغم انتظامه في التدريب والدراسة، مشيرًا إلى أن أصعب ما واجهه هو الابتعاد عن أسرته وأصدقائه في مصر.



وأوضح سيف خلال مداخلة في برنامج يحدث في مصر أن التواصل اليومي مع عائلته كان جزءًا أساسيًا من يومه، سواء أثناء الذهاب للمحاضرات أو التدريبات، مؤكدًا أن الدعم الأسري كان حاضرًا رغم البعد الجغرافي.



وأشار البطل المصري، إلى أنه شارك في البطولات دون وجود أي فرد من أسرته إلى جانبه، مكتفيًا بالبعثة الرياضية والمدرب، لافتًا إلى أنه حرص على التواصل مع أسرته فور انتهاء المباريات، خاصة بعد تحقيق الانتصارات.



وكشف “سيف” أنه يتدرب حاليًا بمعدل خمسة أيام أسبوعيًا في سلاح المبارزة، إلى جانب يومين للتدريبات البدنية، مع انشغاله بدراسة إدارة الأعمال في ولاية نورث كارولاينا، استعدادًا لبطولة الجائزة الكبرى في كولومبيا الشهر المقبل.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن هدفه الأكبر هو مواصلة التطور للوصول إلى منصات التتويج العالمية، مشيرًا إلى أن مشوار بطل العالم يحتاج إلى المزيد من الجهد والاستمرارية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.