أخبار الوادي الجديد | تطوير معهد فتيات موط الأزهرى .. واستقرار أسعار السلع الغذائية بالأسواق

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

رئيس مركز الداخلة يشهد افتتاح أعمال تطوير معهد فتيات موط الأزهرى

شهد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، افتتاح أعمال تطوير معهد فتيات موط الإعدادي الثانوي الأزهري، بحضور الشيخ شعبان مرعي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، والدكتور عادل عبدو محمود عميد كلية البنات بالأزهر الشريف بالوادي الجديد، والشيخ محمد سيد الزهري مدير إدارة الداخلة الأزهرية، إلى جانب لفيف من القيادات الدينية والشعبية وعمداء المعاهد الأزهرية بالمركز، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر العلم.

وجرى إنشاء المعهد على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع، فيما تصل مساحة المبنى إلى 750 مترًا مربعًا، بما يوفر بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تقديم خدمة تعليمية متميزة لطالبات المنطقة، كما جرى افتتاح معرض الوسائل التعليمية، والذي جاء في صورة متميزة عكست حجم الجهد المبذول، حيث ضم المعرض مجموعة متنوعة من النماذج التعليمية والوسائل التوضيحية الحديثة التي تخدم العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، إلى جانب أعمال فنية متميزة.

معرض الوسائل التعليمية إضافة كبيرة للتعليم التفاعلي

وتنوعت محتويات المعرض لتشمل أقسام رياض الأطفال والتربية الفنية والوسائل التعليمية، بما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بتطوير أساليب التعليم والاعتماد على الوسائل التفاعلية التي تسهم في تبسيط المعلومة وتنمية مهارات الطلاب، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الحضور الذين أعربوا عن إعجابهم بمستوى التنظيم والمحتوى المقدم، وجرى تكريم القائمين على إعداد وتنظيم المعرض، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إخراجه بهذا الشكل المشرف.

رئيس المركز يشيد بدور الأزهر الشريف فى غرس القيم

وخلال كلمته، وجّه جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة خالص الشكر والتقدير للأزهر الشريف، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به في نشر العلم وغرس القيم، تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، و مدير إدارة الداخلة الأزهرية، وجميع القائمين على المعرض ، تقديرًا لجهودهم في دعم وتطوير العملية التعليمية. مؤكدا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الازهرى، وتسعى إلى التوسع في إنشاء صروح تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر، بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على بناء المستقبل.

أسعار السلع الغذائيه بأسواق الوادي الجديد



تشهد أسواق السلع الغذائية الأساسية بمحافظة الوادي الجديد حالة من النشاط الملحوظ، مع استقرار نسبي في أسعار الحبوب والزيوت والسكر والسمن، وسط متابعة مستمرة من المواطنين للتغيرات اليومية في الأسعار، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تلبية احتياجات الأسر.

وتحظى هذه السلع باهتمام واسع داخل المجتمع، خاصة في محافظات الصعيد، حيث تمثل عنصرًا أساسيًا في الوجبات اليومية، ما يدفع المواطنين إلى متابعة أسعارها بشكل دائم لضبط ميزانية الأسرة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد عن أحدث قائمة لأسعار السلع الأساسية، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، والتي أظهرت توافرًا جيدًا في المعروض مع استقرار ملحوظ في أغلب الأصناف داخل الأسواق.

وسجل سعر كيلو الأرز ما بين 38 و45 جنيهًا حسب النوع، فيما تراوح سعر كيلو المكرونة بين 35 و45 جنيهًا، بينما سجلت زجاجات الزيت أسعارًا تتراوح بين 70 و120 جنيهًا وفقًا للنوع والجودة.

أما السمن، فقد تراوح سعر الكيلو بين 90 و350 جنيهًا، بحسب اختلاف الأنواع سواء البلدي أو الصناعي، في حين تراوح سعر كيلو الدقيق بين 22 و40 جنيهًا، وسجل السكر من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يخص البقوليات، بلغ سعر كيلو الفول للتدميس ما بين 35 و50 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفول المدشوش بين 45 و60 جنيهًا، وهو ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وفقًا لاحتياجاتهم وقدراتهم الشرائية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مدعومة بتوافر كميات كافية من السلع الأساسية، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف النقل والتوريد، ما ساهم في الحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن أي تذبذب محدود في الأسعار يرجع غالبًا إلى عوامل موسمية، مثل تغيرات الطقس وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، إضافة إلى اختلاف مصادر التوريد.

من جانبها، شددت الغرفة التجارية على استمرار حملات المتابعة والرقابة على الأسواق، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التأكيد على أهمية توفير السلع الأساسية بشكل دائم لتلبية احتياجات المواطنين.

وتعكس حالة الاستقرار الحالية في الأسواق جهود الجهات المعنية والتجار في الحفاظ على توازن السوق، بما يضمن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ويخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

أسعار الخضروات بأسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار معظم الأصناف، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة ومتنوعة داخل الأسواق الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.

وجاء هذا الاستقرار في ظل انتظام عمليات توريد الخضروات من المزارع المحلية والمناطق المجاورة، إلى جانب استقرار تكاليف النقل خلال الفترة الحالية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق، ومنح المستهلكين فرصة أكبر لشراء احتياجاتهم اليومية .

وسجلت حركة البيع والشراء حالة من الهدوء النسبي، حيث اتجه عدد كبير من المواطنين إلى شراء الخضروات الأساسية مثل الطماطم والبطاطس والبصل، نظرًا لاستقرار أسعارها وتوافرها بكميات جيدة، في حين جاء الإقبال متوسطًا على بعض الأصناف الأخرى مثل الخضروات الورقية والبقوليات.

وتراوحت أسعار الطماطم البلدي ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجلت الطماطم المستوردة من 25 إلى 30 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار البطاطس بين 8 و20 جنيهًا بحسب النوع، والبصل بين 8 و15 جنيهًا للكيلوجرام، كما سجل الثوم المصري من 20 إلى 30 جنيهًا، والجزر من 15 إلى 18 جنيهًا.

أما الخضروات الأخرى، فجاءت الكوسة والباذنجان والفلفل بأنواعه بأسعار تراوحت بين 15 و25 جنيهًا، بينما سجلت الفاصوليا والبسلة أسعارًا أعلى نسبيًا تراوحت بين 20 و35 جنيهًا، كما استقرت أسعار الخيار والكرنب والجرجير عند مستويات مناسبة، ما ساعد على زيادة توافرها في الأسواق.

وأكد عدد من التجار أن السوق يشهد حالة من الاستقرار نتيجة توازن المعروض مع حجم الطلب، متوقعين استمرار هذه الحالة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول محاصيل جديدة للأسواق.

وتظل أسعار الخضروات محل اهتمام يومي للأسر في الوادي الجديد، نظرًا لاعتمادها كعنصر أساسي في الوجبات، مع حرص المواطنين على اختيار المنتجات التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب.