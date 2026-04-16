وكيل تعليم أسيوط يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة

شهد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، اليوم الخميس ، احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة التلاوة وحفظ القران الكريم والتى نظمتها مدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .



جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم بمدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية و طارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية واحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية وعمرو مصطفى مدير إدارة مدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة وبعض أعضاء مجلس الاباء والمعلمين بالمدرسة .



حضر وكيل الوزارة طابور الصباح بالمدرسة وشارك الطلاب والمعلمين تحية العلم وترديد النشيد الوطنى ثم الاستماع الى ايات من القران الكريم .



و كرم وكيل وزارة التربية والتعليم ، الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة حفظ القران الكريم وعددهم 30 طالب فى حفظ القران الكريم كاملا من إجمالى عدد 60 طالب وطالبة تقدموا للمسابقة خلال شهر رمضان المبارك وتم تسليمهم شهادات التقدير والمكافات المالية تحفيزا وتقديرا لهم وسط جو من البهجة والسعادة من الحضور .

كما تم تكريم وكيل الوزارة وجميع المشرفين على المسابقة وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير .

كما وجه وكيل الوزارة ، الشكر لمدير الإدارة و اعضاء لجنة تحكيم المسابقة من أئمة ومشايخ الأزهر الشريف وجميع القائمين على المسابقة والطلاب المكرمين وحثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفوق الدراسى واصفا حفظهم للقران الكريم بأنه ليس مجرد إنجاز فحسب بل مسؤولية وأمانة لان القرآن هو منهج للحياة يظهر فى صدق حديثهم وأمانة تعاملهم وبرهم بوالديهم وتفوقهم العلمى وطالبهم بأن يجعلوا القران رفيقا لهم فى دراستهم وحياتهم ليكون لهم نورا فى الدنيا وذخرا فى الآخرة ،مشيرا إلى الدعم المقدم من الوزير لواء محمد علوان محافظ اسيوط لكافة أوجه الدعم للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية وكافة المسابقات والفعاليات وتكريم المتميزين منهم فى كافة المناسبات .



واكد " دسوقى " - خلال كلمته -على ضرورة تكثيف الأنشطة و المسابقات واستمراريتها بكافة مدارس المحافظة طوال العام الدراسى وخلال فترة الإجازة الصيفية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب وتنمية مواهبهم وخبراتهم وتأهيلهم للمسابقات الدولية ،مشيرا إلى جولاته الميدانية المستمرة لكافة مدارس المحافظة لمتابعة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى وتكريم الطلاب المتميزين فى كافة المجالات تحفيزا لهم وتقديرا لهم وتشجيع روح الابتكار والموهبة لديهم .