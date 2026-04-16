برلمانية: إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية ضرورة لمواجهة التحديات

ثمنت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، قرار إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا نحو تطوير آليات العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالملف الاقتصادي.

وأكدت وجدي في بيان له ، أن إعادة التشكيل تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة، الأمر الذي يتطلب وجود فريق اقتصادي متجانس قادر على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته على النمو.

وأوضحت أن هذا التحرك يعكس إدراك الدولة لأهمية التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وأضافت أن التشكيل الجديد من شأنه أن يعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات اليومية التي تمس حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يرتكز على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أن وجود مجموعة اقتصادية فعالة ومنسقة يمثل حجر الزاوية في إنجاح هذا المسار.

وشددت النائبة على أهمية تعزيز الشفافية والتواصل مع الرأي العام، لشرح طبيعة التحديات والإجراءات المتخذة، بما يسهم في بناء حالة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويدعم جهود الإصلاح.

واختتمت وجدي بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، سواء على المستوى الحكومي أو المجتمعي، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود أمام الأزمات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.