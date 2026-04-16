وزير الإعلام: لا توجد مؤسسة في مصر تعمل بمعزل عن غيرها

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه لا توجد مؤسسة في مصر تعمل بمعزل عن غيرها، مشددًا على أنه لن يسمح لنفسه يومًا بالعمل منفردًا، في ظل طبيعة المشهد الإعلامي الذي يتطلب تكاتف جميع الأطراف. لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد ظهور مشهد إعلامي منظم يعكس الرؤية التي طرحها.

وأوضح وزير الدولة للإعلام ، أن هذا المشهد يقوم على التواصل مع جميع العاملين في المجال الإعلامي، بدءًا من المذيعين ومقدمي البرامج، مرورًا بفِرَق الإعداد، وصولًا إلى الصحفيين في مختلف المؤسسات الصحفية.

وأضاف أن هذا التحرك يستهدف جمع كل مكونات الإعلام المصري دون استثناء، من أجل الجلوس معًا والاستماع إلى مختلف الرؤى ومناقشة التحديات والعمل على حلها بشكل جماعي، مؤكدًا أن الهمّ واحد ولن يُعالج إلا بتكاتف الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب اليوم برئاسة النائبة ثريا البدوي وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بملف الإعلام المصري ، السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام، وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، إلى جانب معالجة أزمة الثقة المتنامية في الإعلام.