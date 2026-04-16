حبس 4 متهمين لاتهامهم بالاتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين لاتهامهم بالإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.

وقالت وزارة الداخلية أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 4 متهمين في عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه).