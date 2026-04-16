قررت جهات التحقيق المختصة حبس صاحب حساب بالسوشيال للترويج لبيع المواد المخدرة.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية) بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية وبحوزته (6 هواتف محمولة "وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – كميات من المواد المخدرة "حشيش ، هيدور ، آيس" – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.