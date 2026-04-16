القليوبي : ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة .. وضبط السخان والتكييف مفتاح التوفير

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الظروف التي تحيط بالعالم على المستوى الإقليمي، تتطلب معها ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن إنتاج الكهرباء يتم من الغاز الطبيعي، ولا بد من الحفاظ على موارده.

وقال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الدولة اتخذت من 2017 نهجا، من إنتاج الطاقة من مصادر متعددة، سواء من المحطات النووية، او مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن المواطن يستخدم أجهزة كهربائية ذات إستهلاك عالي، مؤكدا أن السخان الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشكل مرتفع، ولا بد أن تكون درجة حرارة السخان من 45 درجة حتى 55 درجة من اجل التوفير.

وأشار إلى أن جهاز التكييف من الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشكل مرتفع، مناشدا المواطنين بان يتم ضبط التكييف ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية، مع غلق النوافذ.