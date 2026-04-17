حسام حسن يكشف حقيقة تواجد الثنائي المصاب ضمن معسكر المنتخب في المونديال

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة رغبته في تواجد الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى مع المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريح خص به برنامج مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: غير صحيح ما تردد خلال الساعات الماضية حول طلب الجهاز الفني تواجد إسلام عيسى ومحمد حمدي كمرافقين في معسكر منتخب مصر وكل ما يتم تداوله غير صحيح على الإطلاق.

وكان الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى قد تعرضا مؤخرًا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابهما عن منافسات بطولة كأس العالم 2026.