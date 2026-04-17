انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة (www.sgg.eg)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات، وترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم المشروعات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل 6 فئات رئيسية، وهي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، تأكيدًا على أهمية توطين الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ على أرض المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تحفيز الشباب ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم، والعمل على حشد الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المشاركة بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وتتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي، والتوسع في المشروعات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المواطنين من مختلف الفئات، خاصة الشباب ورواد الأعمال والمؤسسات، إلى سرعة التقدم والمشاركة في المبادرة، والتعرف على شروط ومعايير التقديم من خلال الموقع الإلكتروني (www.sgg.eg)، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.