السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط

انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط
انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة (www.sgg.eg)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات، وترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم المشروعات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل 6 فئات رئيسية، وهي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، تأكيدًا على أهمية توطين الحلول المبتكرة للتعامل مع آثار تغير المناخ.

وأكد اللواء محمد علوان أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ على أرض المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية تحفيز الشباب ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم، والعمل على حشد الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لتشجيع المشاركة بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية وتتمتع بجدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي، والتوسع في المشروعات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المواطنين من مختلف الفئات، خاصة الشباب ورواد الأعمال والمؤسسات، إلى سرعة التقدم والمشاركة في المبادرة، والتعرف على شروط ومعايير التقديم من خلال الموقع الإلكتروني (www.sgg.eg)، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: 58% قفزة في الاستثمارات الخاصة.. ونمو صناعي يصل إلى 12%

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

لوك جذاب .. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

مش طايقين بعض .. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فيديو

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد