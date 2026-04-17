كاتب صحفي : قضية التليجراف كشفت صراعًا بين الصحافة الوطنية والاحتلال البريطاني في مصر

يروي الكاتب الصحفي خيري حسن واقعة “قضية التليجراف” عام 1896 باعتبارها واحدة من أبرز المحطات الفارقة في تاريخ الصحافة المصرية، حين نجحت صحيفة “المؤيد” التي كان يصدرها الشيخ علي يوسف في توجيه ضربة صحفية أربكت سلطات الاحتلال البريطاني بقيادة اللورد كرومر.

وأوضح “خيري” خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن الواقعة بدأت عندما تمكن عامل بسيط يعمل في التلغراف من نقل مضمون رسالة سرية تتعلق بتفشي وباء الكوليرا بين الجنود المصريين في السودان، وهو ما حاولت سلطات الاحتلال إخفاءه ومنع تداوله إعلاميًا، خشية إثارة الرأي العام داخل مصر.

وأضاف الكاتب، أن الشيخ علي يوسف نشر المعلومات في صحيفته رغم حالة التعتيم المفروضة آنذاك، ما اعتبرته سلطات الاحتلال “اختراقًا خطيرًا”، ودفعها للتحقيق مع العامل وملاحقة أطراف القضية، في محاولة للسيطرة على تسريب المعلومات.

وأشار خيري حسن، إلى أن القضية تحولت إلى مواجهة علنية داخل محكمة عابدين، واحتشد الجمهور لمتابعتها باعتبارها معركة بين الصحافة الوطنية من جهة، وسلطة الاحتلال من جهة أخرى، لافتًا إلى أن القضية رسخت مبكرًا دور الصحافة المصرية كأداة مقاومة وكشف للحقيقة رغم القيود السياسية.