قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات مهمة واستجابة فورية لمحافظ مطروح بلقاء أهالي قرية أطنوح .. صور

ايمن محمود

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، بأهالي قرية أطنوح عقب صلاة الجمعة بمسجد التوبة، في لقاء مباشر للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية.

ووجّه المحافظ بسرعة الدفع بسيارات نقل مياه لتوفير احتياجات أهالي أطنوح ومنطقة حبلى، مع التوجيه لشركة المياه بدراسةمقترحات بشأن غراب المياه والخزان بالقرية.

كما وافق على إنشاء فصل ملحق بمدرسة الفصل الواحد لمواجهة الكثافة الطلابية وشدد محافظ مطروح على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء منطقة الخدمات بمدينة شمس الحكمة الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، كذلك مراجعة لشبكات الكهرباء والأعمدة ورفع كفاءتها.

كما أكد محافظ مطروح على تيسير الإجراءات أمام المواطنين من خلال سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس الحكمة، لاستقبال طلبات تراخيص المحال العامة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، مع تكليف مجلس مدينة مرسى مطروح بالإعلان الواضح عن الشروط والمستندات المطلوبة لتسهيل تقديم الطلبات وضمان سرعة إنجازها.

جاء ذلك بحضور النائب احمد جمعة بدر واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح والعمدة موسي سببته رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

1255

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد