قرارات مهمة واستجابة فورية لمحافظ مطروح بلقاء أهالي قرية أطنوح .. صور

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، بأهالي قرية أطنوح عقب صلاة الجمعة بمسجد التوبة، في لقاء مباشر للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية.

ووجّه المحافظ بسرعة الدفع بسيارات نقل مياه لتوفير احتياجات أهالي أطنوح ومنطقة حبلى، مع التوجيه لشركة المياه بدراسةمقترحات بشأن غراب المياه والخزان بالقرية.

كما وافق على إنشاء فصل ملحق بمدرسة الفصل الواحد لمواجهة الكثافة الطلابية وشدد محافظ مطروح على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إنشاء منطقة الخدمات بمدينة شمس الحكمة الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، كذلك مراجعة لشبكات الكهرباء والأعمدة ورفع كفاءتها.

كما أكد محافظ مطروح على تيسير الإجراءات أمام المواطنين من خلال سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس الحكمة، لاستقبال طلبات تراخيص المحال العامة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، مع تكليف مجلس مدينة مرسى مطروح بالإعلان الواضح عن الشروط والمستندات المطلوبة لتسهيل تقديم الطلبات وضمان سرعة إنجازها.

جاء ذلك بحضور النائب احمد جمعة بدر واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح والعمدة موسي سببته رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

