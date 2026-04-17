نجاح أول تدخل بعد تشغيل وحدة السكتة الدماغية بمطروح وإنقاذ مريضة بعقار عالمي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح،جهود الارتقاء بالخدمات الصحية بمطروح مع نجاح التشغيل الفعلي لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى مطروح العام، حيث تمكن الفريق الطبي من إنقاذ أول حالة حرجة باستخدام عقار حديث عالميًا لإذابة الجلطات المخية.

وأعلن الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة، استقبال حالة لسيدة تبلغ 49 عامًا تعاني من جلطة حادة وأعراض شلل نصفي وفقدان النطق، حيث تم التعامل الفوري معها وتشخيصها بدقة، ثم حقنها بعقار (Tenecteplase) في التوقيت المناسب، ما ساهم في تحسن حالتها سريعًا واستعادة الحركة والكلام خلال ساعات.

ويُعد هذا التدخل إنجازًا طبيًا كبيرًا، بعد أن كانت مثل هذه الحالات تُنقل خارج المحافظة، بينما أصبح العلاج الآن متاحًا بمطروح مجانًا، مع التأكيد على أهمية سرعة التوجه للمستشفى عند ظهور أعراض السكتة الدماغية.