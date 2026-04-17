قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص فى الدقى بالجيزة

فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان - طلبات إلتحاق بالكيان - مطبوعات دعائية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.