نجاح تدخل جراحي عاجل بمستشفى الشروق المركزي لإنقاذ مريض في حادث

في إطار حرص المنظومة الصحية على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، ووفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور تامر مدكور – رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الشروق المركزي حالة مريض يبلغ من العمر 16 عامًا، يعاني من آلام حادة بالخصية اليمنى إثر تعرضه لحادث.

حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي كشفت عن وجود التهاب شديد مصحوب بحالة التواء بالخصية اليمنى، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل لتفادي حدوث مضاعفات قد تؤثر على سلامة المريض.

إصلاح الالتواء

وأوضحت الدكتورة أمل محمود – مدير المستشفى – أن الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية قام بإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الخصيتين، حيث تم إصلاح الالتواء بالخصية اليمنى بنجاح، ما أسفر عن تحسن ملحوظ في لون الخصية وعودة التروية الدموية بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى استئصالها، مع تثبيت الخصية للوقاية من تكرار الالتواء مستقبلًا.

وتخضع الحالة حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، وتشهد استقرارًا ملحوظًا، في ضوء الجهود المتواصلة للفريق الطبي وحرصه على تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.

الفريق الطبي:

د. محمد المقدم – استشاري جراحة المسالك البولية، د. أحمد سامي – استشاري الجراحة العامة، د. محمود عبدالعظيم – استشاري التخدير، أ عمرو موسى – تمريض العمليات، أ أحمد عيد – تمريض العمليات.