شروط استمرار دعم تكافل لمستحقيه بقانون الضمان الاحتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل».

ونصت المادة (9)، يشترط لاستمرار حصول الأسرة على الدعم بشكل منتظم وكامل الالتزام بعدد من المعايير، أبرزها الانتظام في برامج الرعاية الصحية، حيث يتعين على الأسرة متابعة خدمات الصحة الأولية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، إلى جانب الأطفال دون سن السادسة، بما يشمل متابعة النمو والالتزام بكافة التطعيمات المقررة، وذلك وفق البرامج التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الصحة.

كما يشترط القانون انتظام الأبناء في التعليم، إذ يجب أن يكون الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس مع تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، بينما يتعين على الأبناء من 18 إلى 26 عامًا الالتحاق بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع الاستمرار في النجاح سنويًا. ويجوز استثناء بعض الحالات من هذه الشروط في الظروف القهرية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالفئات المستحقة، أوضحت المادة (8) أن الدعم النقدي «تكافل» يُصرف لعدد من الفئات، تشمل الأسر التي تضم زوجًا وزوجة وأبناء معالين أو بعضهم، حتى وإن اختلف محل الإقامة، بالإضافة إلى الأسر المعالة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين، وكذلك الأسر الفقيرة التي لا تندرج ضمن الفئات السابقة.