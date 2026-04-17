الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بكري : إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة تحول مهم في اتجاه التهدئة

منار عبد العظيم

رصد الإعلامي مصطفى بكري تطورات لافتة في مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة تمثل تحولًا مهمًا في اتجاه التهدئة.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكدت استمرار فتح المضيق أمام السفن التجارية خلال وقف إطلاق النار، مع الالتزام بتنظيم حركة العبور وفق القواعد الرسمية الإيرانية.


وأشار إلى أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألمح إلى قرب التوصل لاتفاق ينهي حالة التصعيد.

وأضاف أن هناك تحركات دبلوماسية ومباحثات غير معلنة تتناول ملفات شائكة، من بينها الأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي، وسط تقديرات دولية بإمكانية تحقيق اختراق خلال الفترة المقبلة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت تقارير أمريكية من استمرار المخاطر الأمنية داخل الممر الملاحي بسبب الألغام، ما يجعل الوضع ما زال غير مستقر بشكل كامل.

