البحوث الزراعية ينظم ندوة تعريفية لتعزيز تنافسية الباحثين في المشروعات الدولية

نظم مركز البحوث الزراعية ندوة تعريفية متخصصة حول آليات التقديم لمشروعات برنامجي PRIMA وHorizon Europe، وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز فرص التمويل الدولي، وبمشاركة واسعة من الباحثين والمهتمين بمجالات الابتكار الزراعي والتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ علاء فاروق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم الباحثين، وتعزيز فرص الابتكار، وتمويل البحوث العلمية، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة, تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت الندوة، والتي ترأسها الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والأمين العام لمركز البحوث الزراعية، حضور أكثر من 200 باحث من مختلف المعاهد البحثية والجهات العلمية التابعة للمركز وخارجه، حيث استهدفت رفع الوعي بفرص التمويل المتاحة، ومتطلبات التقديم، وأولويات البرامج البحثية الأوروبية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الباحثين المصريين على المستوى الدولي، ويدعم فرص انخراطهم في المشروعات البحثية ذات البعد الإقليمي والدولي.

وأكد أمين عام مركز البحوث الزراعية، حرص وزارة الزراعة على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية والتدريبية، دعمًا للباحثين، وتوفيرًا لبيئة محفزة على الابتكار والتميز البحثي، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وتضمنت الندوة عددًا من العروض التقديمية المتخصصة، تناولت التعريف ببرنامج PRIMA PRIMA ومحاوره الرئيسية، إلى جانب استعراض تفصيلي لبرنامج Horizon Europe Horizon Europe، مع التركيز على آليات التقديم، وسبل بناء الشراكات البحثية الدولية، ومتطلبات إعداد المقترحات البحثية الناجحة وفقًا للمعايير الدولية.

وشهدت الندوة جلسات نقاشية تفاعلية، تم خلالها الرد على استفسارات الباحثين، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إعداد وصياغة المشروعات البحثية، بما يعزز فرص القبول والحصول على التمويل، ويدعم توجهات المركز نحو توسيع قاعدة التعاون العلمي الدولي.