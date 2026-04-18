صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار انتظام أعمال توريد القمح المحلي منذ انطلاق الموسم، مع تسجيل كميات متزايدة داخل مواقع الاستلام بالمحافظة وخارجها، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوريد خلال الأيام الأولى من الموسم.

استمرار تدفق المحصول إلى الشون والصوامع

وتزامن ذلك مع بدء وزارة التموين رسميًا استلام القمح المحلي لموسم 2026 اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس، وسط تحديد سعر 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إجمالي الكميات المستلمة حتى صباح اليوم بلغ 11335.322 طن قمح، بينها 7411.312 طنًا جرى توريدها داخل المحافظة، و3924.010 طنًا جرى توريدها خارج المحافظة، بما يعكس استمرار تدفق المحصول إلى الشون والصوامع بالتزامن مع تقدم أعمال الحصاد.

وأوضحت وكيل الوزارة أن أعمال المتابعة مستمرة داخل مواقع الاستلام، مع الالتزام الكامل بالمعايير المنظمة لعمليات الفرز والفحص، من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وشركة المطاحن، لضمان جودة الأقماح الموردة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتخفيف الأعباء على الموردين والمزارعين.

ولفتت إلى تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تيسير إجراءات التوريد، ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، وضمان انتظام العمليات اليومية، بما يشجع المزارعين على زيادة الكميات الموردة وتعظيم الاستفادة من موسم الحصاد، في وقت تستهدف فيه وزارة التموين استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026. كما كانت صوامع الوادي الجديد قد سجلت 5330 طنًا فقط في 15 أبريل، قبل أن تقفز الكميات إلى أكثر من 11 ألف طن خلال يومين.