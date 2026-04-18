«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار انتظام أعمال توريد القمح المحلي منذ انطلاق الموسم، مع تسجيل كميات متزايدة داخل مواقع الاستلام بالمحافظة وخارجها، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوريد خلال الأيام الأولى من الموسم.

استمرار تدفق المحصول إلى الشون والصوامع

وتزامن ذلك مع بدء وزارة التموين رسميًا استلام القمح المحلي لموسم 2026 اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس، وسط تحديد سعر 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إجمالي الكميات المستلمة حتى صباح اليوم بلغ 11335.322 طن قمح، بينها 7411.312 طنًا جرى توريدها داخل المحافظة، و3924.010 طنًا جرى توريدها خارج المحافظة، بما يعكس استمرار تدفق المحصول إلى الشون والصوامع بالتزامن مع تقدم أعمال الحصاد.

وأوضحت وكيل الوزارة أن أعمال المتابعة مستمرة داخل مواقع الاستلام، مع الالتزام الكامل بالمعايير المنظمة لعمليات الفرز والفحص، من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وشركة المطاحن، لضمان جودة الأقماح الموردة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتخفيف الأعباء على الموردين والمزارعين.

ولفتت إلى تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تيسير إجراءات التوريد، ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، وضمان انتظام العمليات اليومية، بما يشجع المزارعين على زيادة الكميات الموردة وتعظيم الاستفادة من موسم الحصاد، في وقت تستهدف فيه وزارة التموين استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026. كما كانت صوامع الوادي الجديد قد سجلت 5330 طنًا فقط في 15 أبريل، قبل أن تقفز الكميات إلى أكثر من 11 ألف طن خلال يومين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

المتهم

فتح عيادة ونصب على المرضى.. القبض على الطبيب المزيف بمدينة نصر

عروس المنوفية

وصول المتهم وأسرة كريمة عروس المنوفية إلي محكمة شبين الكوم لبدء رابع جلسات المحاكمة

الدولار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

