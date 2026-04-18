الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن : برنامج " لا أمية مع تكافل" ينظم اللقاء الدوري لمنسقي البرنامج

التضامن الاجتماعى

نظم برنامج " لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي اللقاء الدوري لمنسقي البرنامج على مستوى الجمهورية، والذي استضافته محافظة الإسكندرية، وافتتح أعماله دكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة لا أمية مع تكافل، ودكتور سمير الفقى مشرف مبادرة لا أمية مع تكافل، ومدير مديرية التضامن بالإسكندرية ومشاركة 27 منسقا للبرنامج.

واكد الدكتور عمر حمزة استشاري تعليم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي مدير مبادرة لا أمية مع تكافل على أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة لرفع المؤشرات وضرورة التوسع في المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، موضحا أن مبادرة لا أمية مع تكافل الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار يستهدف المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وأسرهم، في إطار جهود الوزارة فى  القضاء على الأمية باعتبارها واحدة من اهم العوائق امام تمكين الأفراد والتنمية.

وأشار حمزة إلى أن المبادرة من خلال جهودها بالمحافظات نجحت في خفض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" إلى 19% فقط وإعلان  150 وحدة اجتماعية خالية من الأمية على مستوى الإدارات الاجتماعية، وقد بلغ إجمالي عدد الناجحين في فصول محو الأمية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل" 578 ألف مستفيد منذ انطلاق المشروع وحتى دورة أكتوبر  2025، بنسبة تمثيل نسائي بلغت 85%، وهو ما يعكس النجاح الكبير في استهداف النساء وتفعيل دورهن في المجتمع وأن العام المالى  2025-2026 يستهدف نحو  100 الف مستفيد عبر عدد من الدورات .  

و استعرض دكتور سمير الفقى مشرف مبادرة لا أمية مع تكافل نجاح المبادرة فى فتح ما يقرب من 9 آلاف فصل علي مستوى الجمهورية حيث تعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وأن الوزارة تبنت منهجًا متكاملًا معتمدًا من الهيئة العامة لتعليم الكبار، يحقق هدفين متوازيين تعليمي، وتوعوي بهدف رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية الملحة، كذلك دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص منهج تعليمي بعنوان "حياة كريمة"، تم تطويره خصيصًا لهم ويتم الاستعانة بحملة المؤهلات من مستفيدي «تكافل» لفتح الفصول ومكلفات الخدمة العامة.

وناقش  اللقاء على مدى 3 أيام عمل عدد من المحاور  الخاصة بمؤشرات الأداء بالبرنامج على مستوى المحافظات وموقف فتح الفصول واهم تحديات العمل  وكيفية مواجهتها واليات تسريع وتيرة العمل ومتابعة سير الدراسة بالفصول .

