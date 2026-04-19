قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء جوز الهند؟

ماء جوز الهند
ماء جوز الهند
نهى هجرس

يشار إلى ماء جوز الهند غالبًا باسم "مشروب الطاقة الطبيعي"، بنكهته الحلوة والعطرية، يُعدّ لذيذًا سواءً شُرب بمفرده أو كمكوّن في العصائر، يحرص الكثيرون على شرب ماء جوز الهند يوميًا، مع ذلك، لا يدرك الجميع فوائده الصحية .

1. يوفر العناصر الغذائية والإلكتروليتات

يُعدّ ماء جوز الهند مناسبًا للأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية والسكريات، إذ يحتوي على حوالي 45 سعرة حرارية و11 غرامًا من السكر لكل كوب، كما أنه مصدر طبيعي للإلكتروليتات، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وغيرها

2. ينظم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

رغم شهرة الموز بمحتواه الغني بالبوتاسيوم، إلا أن كوبًا واحدًا من ماء جوز الهند يحتوي على بوتاسيوم أكثر من موزة متوسطة الحجم، وقد أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويساهم في استقرار ضغط الدم، بل ويزيد من مرونة الأوعية الدموية، مما يقي من السكتة الدماغية

3. يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي ماء جوز الهند على المغنيسيوم، وهو معدن يدعم حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، وبشكل عام، يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً ضرورياً لتنظيم حركة الأمعاء

جوز الهند ماء جوز الهند فوائد ماء جوز الهند الجهاز الهضمي

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

