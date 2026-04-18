ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة ؟

الفراولة من الفواكه الصيفية المفضلة، وتُستخدم في العديد من الأطباق، من الزبادي إلى الحلويات والسلطات، وهي من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، أي أنها لا تؤثر بشكل كبير على مستوى السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا لذيذًا لمن يرغبون في التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم أو خفضها.

تتمتع الفراولة بفوائد صحية جمّة، فهي مصدر طبيعي للفيتامينات والألياف، وخاصةً مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينولات ، دون أي صوديوم أو دهون أو كوليسترول، وتُعدّ من بين أفضل 20 فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، كما أنها مصدر جيد للمنغنيز والبوتاسيوم، وتحتوي حصة واحدة منها - حوالي ثماني حبات - على كمية من فيتامين سي تفوق ما يحتويه البرتقال.

تحتوي الفراولة أيضاً على معادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والفولات والمغنيسيوم ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين، هذه مركبات نباتية مفيدة تمنح الفراولة لونها الأحمر.