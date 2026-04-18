مع التقلبات الجوية.. نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية

مع التقلبات الجوية المستمرة، ووجود الرياح المحملة بالأتربة يعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل كبير بسبب الالتهابات والصداع وغيرها من تأثير الأتربة عليهم.

ولكن يمكن أن يقلل مريض الجيوب الأنفية من هذه الأعراض .

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

قلل من التعرض للهواء والأتربة: قد يؤدي التعرض المطول للهواء والأتربة في إلى تهيج الممرات الأنفية وجعل الجيوب الأنفية أكثر عرضة للعدوى، غطِ أنفك وفمك بأوشحة عند الخروج، وتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

استخدم جهاز ترطيب الهواء داخل المنزل: يساعد استخدام جهاز ترطيب الهواء على ترطيب الممرات الأنفية، وتقليل التهيج، والوقاية من التهاب الجيوب الأنفية.

تجنب مسببات الحساسية والمهيجات: فالغبار والدخان والعطور القوية ووبر الحيوانات الأليفة قد تسبب التهاب الجيوب الأنفية، ويمكن للتنظيف المنتظم واستخدام أجهزة تنقية الهواء وتقليل التعرض للمهيجات أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

حافظ على نظافة أنفك بشكل صحيح: تساعد بخاخات أو غسولات المحلول الملحي على إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية والفيروسات من الممرات الأنفية، يُحافظ الحفاظ على نظافة الأنف يوميًا على نظافة الجيوب الأنفية ويقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى.

حافظ على رطوبة جسمك: يساعد شرب الكثير من الماء والسوائل الدافئة والحساء وشاي الأعشاب على إبقاء الأغشية المخاطية رطبة، مما يساعد على تصريف الجيوب الأنفية بشكل طبيعي ويقلل من التهيج.

حافظ على نمط حياة صحي: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات يعزز المناعة. إلى جانب ذلك، مارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم، وتحكم في التوتر لمساعدة الجسم على مقاومة العدوى.