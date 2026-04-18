الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة دمنهور يستقبل مدير هيئة الفولبرايت لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية، برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، مدير هيئة فولبرايت بالقاهرة، وذلك لبحث تفعيل مسارات التعاون الأكاديمي والبحثي، والتعريف بمنح فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بجامعة دمنهور، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة دمنهور والجامعات الأمريكية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآسر هاني، مدير البرامج بهيئة فولبرايت، وإيمان سامي، ممثلا عن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منيع مبروك، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

استهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب بوفد هيئة الفولبرايت، معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به هيئة الفولبرايت في دعم الحراك الأكاديمي الدولي، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على فتح مجالات التعاون الأكاديمى والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة، متطلعا إلى توجيه أوجه التعاون البحثي لخدمة المجتمع، والمشروعات البيئية التي يمكنها أن تجد حلول للمشكلات البيئية والمجتمعية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أشادت الدكتورة ماجي نصيف بحرص جامعة دمنهور على الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودة العملية التعليمية وسعيها الدؤوب لتطوير العنصر البشري ومواكبة  التطورات العلمية العالمية في مختلف التخصصات، مؤكدة أن الجامعة تمتلك المقومات المؤسسية والبشرية التي تؤهلها لتعظيم الاستفادة من برامج الفولبرايت.

وأعقب اللقاء ندوة تعريفية لاستعراض البرامج والفرص التي تتيحها الهيئة للطلاب المصريين والتي تشمل منح الخريجين والأساتذة والمهنيين المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتدريب المهني في الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل برامج لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا في جميع المجالات، والتي تضم منح الماجستير ومنح إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية ومنح الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراه، برامج أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومركز البحوث، والتي تشمل منح أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات ومنح الماجستير لإدارة الأعمال لقادة الجامعات والمراكز البحثية في مصر، زمالة هيوبرت همفري للتدريب المهني، برنامج تدريس اللغات الأجنبية لمدرسي اللغة الإنجليزية، على أن تكون هذه المنح ممولة بالكامل وتغطي جميع نفقات الإقامة والتأمين الصحي والسفر إلى ومن الولايات المتحدة بالإضافة إلى النفقات الدراسية.

منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للتدريس وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية، وتشمل برنامج الأساتذة الأمريكيين، وبرنامج الخبراء الأمريكيين.

جامعة دمنهور دمنهور البحث العلمي

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

