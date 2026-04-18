القبض على المتهمين بالتعدي على مزارع بسلاح أبيض في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 أبريل تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (مزارع "مصاب بجروح قطعية")، طرف ثان : (عاملان)، جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات سابقة بينهم حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته، وأمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهما (سلاح أبيض) المستخدم فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





