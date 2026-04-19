أقل سعر دولار في البنوك اليوم بعد قرار اغلاق مضيق هرمز

سجل أدني سعر دولار استقراراً مع أول تعاملات له اليوم الأحد 19-4-2026؛ بالرغم من سريان قرار إغلاق مضيق هرمز الصادر أمس.

بدء العمل في البنوك

وبدأت البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا اعتباراً من اليوم علي مستوي السوق المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 51,67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي و فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد وذلك لليوم الرابع علي التوالي.

سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار استقرارا بالتوازي مع بدء العمل في البنوك المصرية اعتبارًا من اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51,67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهاً للبيع في بنكي الإمارات دبي و فيصل الإسلامي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًأ للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.75 جنيهًا للشراء و 51.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،المصرف المتحد، قناة السويس، التنمية الصناعية، ميد بنك، بنك مصر، المصري الخليجي، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيها للبيع في بنك سايب.

سياسات مصرية مرنة

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسيات المرنة التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر وخصوصًا على جانبي سعري الصرف والفائدة منذ 2014؛ ساعدت في خفض معدلات التضخم من 38% إلى 11% بنهاية يناير الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع محافظي محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بنظام فيديو كونفرانس.

غسل الأموال وتمويل الإرهاب | إخطار عاجل من البنك المركزي لسبب مهمغسل الأموال وتمويل الإرهاب | إخطار عاجل من البنك المركزي لسبب مهم

محافظ البنك المركزي: ملتزمون بتبني سياسيات مرنة لسعر العملات الأجنبيةمحافظ البنك المركزي: ملتزمون بتبني سياسيات مرنة لسعر العملات الأجنبية

مصر تشارك باجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط بواشنطنمصر تشارك باجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط بواشنطن

وأوضح هذه النتائج جاءت نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر بدعم من القيادة السياسية.

وأشار إلى مساعدة الاصلاحات في دعم الإحتياطي النقدي ليصل لأعلى مستوى له بنهاية مارس الماضي بقيمة تبلغ 53 مليار دولار.

وجاءت مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP ، حرص البنك المركزي المستمر بالتواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة، والسعي لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة.